شهيب: من المعيب أن تبقى طرقاتنا مصيدة للموت

غرّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيّب عبر حسابه على “تويتر”: “حزين جداً خبر وفاة الطلاب ميرالا عزالدين، داريا مكتبي، ومحمد رحال بحادث سير خلال عودتهم إلى سكنهم الطالبي. العزاء لأهلهم ولجامعة البلمند والدعاء بالشفاء العاجل للطالبين الآخرين. ندعو إلى كشف ملابسات الحادث ومحاسبة كل من تقع عليه مسؤولية في ذلك. من المعيب أن تبقى طرقاتنا مصيدة للموت”.

حزين جدا خبر وفاة الطلاب ميرالا عزالدين، داريا مكتبي، ومحمد رحّال بحادث سير خلال عودتهم إلى سكنهم الطلابي.

العزاء لأهلهم ولجامعة البلمند والدعاء بالشفاء العاجل للطالبَين الآخرين.

ندعو لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة كل من تقع عليه مسؤولية في ذلك.

من المعيب أن تبقى طرقاتنا مصيدة للموت — Akram Chehayeb (@ChehayebAkram) February 25, 2023