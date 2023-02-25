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شهيب: من المعيب أن تبقى طرقاتنا مصيدة للموت

منذ 11 دقيقة
أكرم شهيب

أكرم شهيب

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غرّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيّب عبر حسابه على “تويتر”: “حزين جداً خبر وفاة الطلاب ميرالا عزالدين، داريا مكتبي، ومحمد رحال بحادث سير خلال عودتهم إلى سكنهم الطالبي. العزاء لأهلهم ولجامعة البلمند والدعاء بالشفاء العاجل للطالبين الآخرين. ندعو إلى كشف ملابسات الحادث ومحاسبة كل من تقع عليه مسؤولية في ذلك. من المعيب أن تبقى طرقاتنا مصيدة للموت”.

 

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