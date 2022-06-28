الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
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شهيب والسعد تابعا ملف إعادة تشغيل معمل مطمر الناعمة

منذ ساعة واحدة
مطمر الناعمة

مطمر الناعمة

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تابع عضوا اللقاء الديمقراطي عن دائرة عاليه النائبان أكرم شهيب وراجي السعد ملف إعادة تشغيل معمل مطمر الناعمة، ومعمل رشميا المائي، وأزمة انقطاع المياه عن بلدة عرمون.

ولأجل ذلك، التقى شهيب والسعد، في حضور المهندس فادي بوخزام، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك في مكتبه الموقت في المؤسسة، حيث أكد أن “ملف معمل الناعمة أصبح في مرحلة استصدار الموافقة ذات الصلة من مجلس إدارة كهرباء وذلك خلال الجلسة التي ستعقد نهار الخميس في 30/6/2022”.

وبشأن معمل رشميا المائي المتوقف منذ حوالى ثلاث سنوات، جرى بحث السبل التي تساهم بتسريع عملية إعادة تشغيله من جديد.

كما تمت متابعة موضوع معالجة مشكلة انقطاع المياه في بلدة عرمون والمرحلة التي وصلت إليها الحلول الفنية التي ستتخذها المؤسسة في القريب العاجل، وذلك لإطلاق أعمال التنفيذ ذات الصلة التي ستؤمن التيار الكهربائي الى محطات ضخ المياه للبلدة التي تعاني منذ فترة من هذه المشكلة.

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