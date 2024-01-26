شهيدان في غارة إسرائيلية على منزل في بيت ليف جنوب لبنان

أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان استشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة بيت ليف.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة الإسرائيلية المعادية استهدفت منزلا في بيت ليف، وجرى نقل الشهيدين والجريحين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات المنطقة.

من ناحية أخرى استهدفت غارة إسرائيلية بلدة دير عامص، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في شوميرا وزرعيت في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن في وقت سابق الجمعة، غارة على محيط بلدة عيترون جنوبي لبنان. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية -صباح اليوم- بلدات حولا، ووادي البياض، والناقورة وطيرحرفا جنوبي لبنان.

كما أعلن جيش الاحتلال أنه أسقط “هدفا مشبوها” بالبحر المتوسط قبالة ساحل رأس الناقورة على الحدود مع لبنان. وجاء ذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمّر ما وصفه بمَدْرج ومنشآت لمطار عسكري سري يقع على عمق 20 كيلومترا داخل لبنان، مخصص لإطلاق المسيرات وخاص بحزب الله والمليشيات الإيرانية، على حد تعبيره.

كما استهدف في الساعات الماضية بالقصف المدفعي والجوي منطقة جبل الجبور في قضاء جزين، ومنزلا في بلدة البازورية شرقي مدينة صور ومنطقة الظاهرة.

وقال جيش الاحتلال إنه قصف البنية التحتية لحزب الله في طير حرفا وعيتا الشعب وكفركلا، ونقطة مراقبة تابعة للحزب في بليدا.