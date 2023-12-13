شهيدان وجريح في ياطر.. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنوب لبنان

أدى العدوان الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، إلى استشهاد شخصين وجرح آخر خلال استهداف الطيران المعادي منزلًا في بلدة ياطر وتدميره.

كما نفذت مسيرة معادية قرابة الساعة الرابعة و45 دقيقة من عصر اليوم، غارة جوية استهدفت منزلًا في بلدة يارون، من دون الابلاغ عن وقوع إصابات.

كذلك سقطت قذيفة من العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة عيتا الشعب مما أدى إلى احتراق المنزل. ولم يفد عن أية خسائر بشرية.

كذلك استهدف القصف المدفعي محيط بلدة الخيام، ومحيط معمل الحجار في منطقة سردا. وتعرض سهل مرجعيون ومركبا لقصف مدفعي معاد، وسقطت قذيفة على تلة حمامص في سردا، ويطاول القصف المعادي أطراف يارين والجبين.

ونفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية استهدفت أطراف بلدة رامية وغارة أخرى استهدفت اطراف عيتا الشعب.

فيما أغارت مسيرة معادية على مزرعة السلامية في خراج كفرشوبا. وتعرض خراج بلدة الفرديس وخراج بلدة راشيا الفخار منطقة الغرب لقصف معاد متقطع .

وفي مرجعيون، تجدد القصف المعادي لمنطقة الكساير في حولا، كما تعرضت أطراف الخيام لقصف مماثل. وشن الطيران المعادي غارة على مروحين وأطراف بلدة البستان.

كذلك شن الطيران الإسرائيلي غارتين على حامول واللبونة، في منطقة الناقورة.

وتعرضت أطراف من بلدة عيترون قرابة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم لقصف مدفعي معادي، كما طاول القصف جبل الباط وكان مصدره مواقع العدو الإسرائيلي المقابلة. وامتد القصف قرابة الواحدة و50 دقيقة من بعد الظهر ليطاول أطراف عيتا الشعب ومارون الراس .

وسقطت قذيفة أطلقها العدو الإسرائيلي بين المنازل في بلدة محيبيب، إلا أنها لم تسفر عن أي إصابات.