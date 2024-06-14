شهيدتان وعشرات الجرحى جراء الغارة الإسرائيلية على جناتا

غارة جوية على مبنى ما بين بلدتي جناتا وديرقانون النهر

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء (الخميس 13-6-2024) غارة جوية على مبنى ما بين بلدتي جناتا وديرقانون النهر قرب صور جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنّ “الطيران الحربي المعادي شنّ غارة استهدفت منزلاً” في بلدة جناتا الواقعة في منطقة صور على بُعد 21 كيلومتراً كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

وأفات وسائل إعلام محلية بنقل المصابين إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، فيما أكد شهود عيان أن من بين الجرحى عدد من الأطفال.

وأعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان أن الحصيلة الأولية للغارة التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة جناتا قرب مدينة صور بلغت حتى الآن شهيدة وأكثر من 20 مصاباً مدنيا، فيما أشارت مصادر صحفية إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى شهيدتين، إحداهما هي “سالي سكيكي” وهي مسعفة في جمعية الرسالة.