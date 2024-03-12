شهيد وإصابات في بعلبك.. وجيش الاحتلال يعلن استهداف مقرين لحزب الله

أعلن الدفاع المدني في شرق لبنان عن حصيلة العدوان الإسرائيلي اليوم الثلاثاء والتي أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 4 في حصيلة أولية للغارتين الإسرائيليتين على البقاع.

وفي سياق متصل؛ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مقرين تابعين لحزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف غاراته اليوم الثلاثاء على مناطق متفرقة في جنوب لبنان واستهدف مجدداً مناطق في بعلبك شرقي لبنان.

فقد استهدفت غارات إسرائيلية منطقة السفري جنوب مدينة بعلبك شرقي لبنان، وأخرى على بلدة سرعين، إضافة لغارتين على النبي شيت في البقاع اللبناني.

كما استهدف طيران الاحتلال مبنى مؤلف من 3 طوابق، في النبي شيت في البقاع قرب قبر “عباس الموسوي” الأمين العام السابق لحزب الله.

كذلك، أسفرت الغارة على بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان عن إصابة شخص بجروح طفيفة صودف مروره لحظة حصول الغارة.

ويأتي التصعيد، مباشرة بعد صواريخ الكاتيوشا التي تجاوز عددها الـ100، وأعلن حزب الله أنها تأتي على استهداف المدنيين في لبنان.