الثلاثاء 2 رمضان 1445 ﻫ - 12 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شهيد وإصابات في بعلبك.. وجيش الاحتلال يعلن استهداف مقرين لحزب الله

منذ 13 دقيقة
لبنان

لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلن الدفاع المدني في شرق لبنان عن حصيلة العدوان الإسرائيلي اليوم الثلاثاء والتي أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 4 في حصيلة أولية للغارتين الإسرائيليتين على البقاع.

وفي سياق متصل؛ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مقرين تابعين لحزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف غاراته اليوم الثلاثاء على مناطق متفرقة في جنوب لبنان واستهدف مجدداً مناطق في بعلبك شرقي لبنان.

فقد استهدفت غارات إسرائيلية منطقة السفري جنوب مدينة بعلبك شرقي لبنان، وأخرى على بلدة سرعين، إضافة لغارتين على النبي شيت في البقاع اللبناني.

كما استهدف طيران الاحتلال مبنى مؤلف من 3 طوابق، في النبي شيت في البقاع قرب قبر “عباس الموسوي” الأمين العام السابق لحزب الله.

كذلك، أسفرت الغارة على بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان عن إصابة شخص بجروح طفيفة صودف مروره لحظة حصول الغارة.

ويأتي التصعيد، مباشرة بعد صواريخ الكاتيوشا التي تجاوز عددها الـ100، وأعلن حزب الله أنها تأتي على استهداف المدنيين في لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    الليرة اللبنانية والدولار
    بيار الخوري لصوت بيروت: في هذه الحالة تستعيد الليرة دورها وقيمتها
    غارات إسرائيلية على بعلبك شرق لبنان
    فيديو.. إسرائيل تشن غارات عنيفة على مناطق عدة في بعلبك
    الدولار و الليرة اللبنانية
    تعرف على سعر صرف الدّولار أمام الليرة اللبنانية صباح اليوم

    الأكثر قراءة

    فيديو وصور.. ثلاثة شهداء من الجماعة الإسلامية في الهبارية جنوب لبنان
    هلال شهر رمضان- تعبيرية
    إليك الدول التي أعلنت غدا أول أيام شهر رمضان
    صورة من الفيديو
    بالفيديو.. ضربتها بوحشية حتى فقدت الوعي