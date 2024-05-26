شهيد و 3 جرحى باستهداف دراجة نارية في حولا جنوب لبنان

استهدفت مسيرة إسرائيلية بعد ظهر (الأحد 26-5-2024) دراجة نارية في بلدة حولا بجنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط شهيد و3 جرحى.

كما أغارت سيّرة إسرائيلية على بلدة يارون جنوبي لبنان، وقصفت مدفعية جيش الاحتلال بلدة عيترون بالقذائف الفوسفورية، مما أدى لاندلاع حرائق.

فيما أطلقت مسيّرة إسرائيلية، اليوم الأحد، صاروخا استهدف دراجة نارية على طريق عام الناقورة قرب موقع لقوات اليونيفيل، ما أدى لاستشهاد عنصر في حزب الله ويدعى محمد بيضون. وقد نعاه الحزب وهو مواليد عام 1989 من مدينة بنت جبيل وسكان بلدة حبوش في جنوب لبنان.

من جهته، قال حزب الله إن قواته نفذت هجوما ناريا مكثفا على موقع جل العلام وعلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيطه، وأوقع الهجوم خسائر مؤكدة.

وأعلن الحزب أن قواته استهدفت المنظومات الفنية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميرها.