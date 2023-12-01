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شهيد و3 جرحى في غارة على منزل في الجبين

منذ ساعة واحدة
الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بسقوط شهيد وثلاثة جرحى في الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة الجبين، ونقلوا إلى مستشفيات صور.

وشن حزب الله هجمات صاروخية شبه يومية على المواقع الإسرائيلية على الحدود، بينما شنت إسرائيل ضربات بالطائرات والمدفعية في جنوب لبنان خلال العمليات القتالية التي بدأت في الثامن من أكتوبر.

كما شن مسلحون من حماس وحركة الجهاد متمركزون في لبنان هجمات من الأراضي اللبنانية.

وقتل نحو 100 شخص في لبنان خلال الأعمال القتالية، 80 منهم من عناصر حزب الله. وفر عشرات الآلاف من منازلهم على جانبي الحدود.

وكان القتال هو الأسوأ منذ حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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