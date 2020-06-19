شورى الدولة: ما نشر عن الطعن بقرار تعيين ديب محافظا لكسروان جبيل من نسج الخيال

أكد رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس في بيان أن “موقع ليبانون ديبايت نشر خبرا غير صحيح يتعلق بالمجلس بشأن مراجعة مقدمة أمامه طعنا بقرار تعيين السيدة بولين ديب محافظا لكسروان – جبيل”.

أضاف البيان: “يهم المجلس أن يوضح أن المراجعة المذكورة قدمت أمام الغرفة الرابعة المختصة للنظر في قضايا الموظفين بحسب توزيع الأعمال بين غرف المجلس، وهي لم تنقل الى اي غرفة أخرى ولا سيما الغرفة الأولى التي ذكرها الخبر، توصلا لتلفيق رواية تمس بحيادية وتجرد رئيس مجلس شورى الدولة الذي يترأسها”.

وأوضح أن “كل ما أورده موقع ليبانون ديبايت بشأن هذا الخبر هو من نسج الخيال، وهذا الأمر يمكن التثبت منه من خلال مراجعة سجلات قلم مجلس الشورى. لذلك يهيب المجلس بكل وسائل الاعلام التقيد بنقل الحقيقة والتزام دقة الخبر حفاظا على مصداقيتها، وعدم اختلاق روايات تتعلق به لا تمت الى الحقيقة والواقع بصلة منعا لتضليل المواطنين وللحؤول دون المساهمة في زعزعة ثقتهم بقضائهم الذي يبقى خشبة الخلاص لمعاناتهم وأملهم الوحيد في الوصول الى حقوقهم، وعدم نشر أي خبر يتعلق بمجلس شورى الدولة قبل التثبت من صحته عن طريق المراجع المختصة فيه، مع التنبيه الى ان اي خبر ينشر بشأنه ويشوّه الحقيقة يعرّض ناشره للمسؤولية القانونية وللملاحقة أمام المراجع القضائية”.