“شورى الدولة” يحيل مراجعة غادة عون على مجلس القضاء الأعلى للوقوف عند رأيه

علم “صوت بيروت إنترناشونال” أن هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة لم تتخذ قرارا نهائيا في المراجعة المقدمة من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي طلبت فيها وقف تنفيذ القرار الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في 15 نيسان الماضي، الذي كف يدها عن النظر بالملفات الحساسة لا سيما الملفات المالية، وقرر مجلس الشورى ضم هذا الطلب إلى أساس الدعوى، وابلاغ مجلس القضاء الأعلى بكافة أوراق ومستندات هذه المراجعة والوقوف عند رأيه فيها كونه المرجعية العليا التي تسهر على حسن سير العدالة وهو من يتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بهذه المراجعة.

وينشر “صوت بيروت انترناشونال” النص الحرفي للقرار: