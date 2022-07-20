شوقي الدكاش: كلمات الاستنكار لا تكفي للتعبير عن غضبنا

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش الى أنه وضع نفسه بتصرف صاحب غبطة البطريرك بشارة الراعي والمطارنة الأجلاء.

ورأى، بعد لقائه الراعي في الديمان، أن “كلمات الاستنكار لا تكفي للتعبير عن غضبنا من الطريقة التي تمت معاملة سيدنا المطران موسى الحاج فيها، وإذ ذكّر بأن القوات اللبنانية تطالب منذ سنوات بالدولة ومؤسساتها وباحترام هيبتها وقضائها، وبأنها لا تراهن إلا على الشرعية، وحذّر من يعنيهم الأمر قائلاً، “ما تجربونا”.

ولفت الى أن “الدولة تعني العدالة واحترام الحقوق وليس الاعتداء على كرامات الناس ومحاولات إذلالهم والضغط عليهم”، مضيفاً، “إذا ظنوا أنه من خلال ما جرى، بإمكانهم الضغط على صاحب الغبطة، فأنا أؤكد لكم أنهم لا يعرفزن تاريخ بكركي ولا تاريخ الـ76 بطريركاً السابقين، لا البطريرك الراعي ولا الكنيسة المارونية يمكن أن تمارس عليهما الضغوط”.

وإذ شدد على أننا “نعيش واحدة من أخطر المراحل في البلد خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وأن هناك دويلة داخل الدولة وشبه مستقلة عن الدولة، رفض أن تصل الأمور الى حدّ فرض الدويلة سيطرتها على الدولة برضى أو بتجاهل من يُفترض أن يكون أميناً على الدولة والدستور”، وتابع، “هذا الأمر مرفوض ولن نسكت عنه”، مؤكداً أن “القوات اللبنانية” ستكون خلف صاحب الغبطة ومجلس المطارنة في كل خطوة سيتخذونها.