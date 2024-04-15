شوقي فتفت: انتخابات نقابة المهندسين أصبحت وراءنا ويدنا ممدودة للجميع

أصدر نقيب المهندسين في طرابلس والشمال شوقي فتفت بيانا، توجه في مستهله “بخالص الشكر والتقدير إلى جميع من انتخبنا ودعم لائحة “النقابة للجميع”. وقبال :”بفضل جهودنا المشتركة مع كل زملائي في اللائحة، تمكنا من حشد دعم المستقلين والمجتمع المدني. وتم تحقيق ذلك من خلال حملة إيجابية وموجهة نحو التغيير وكسر نمطية متجزرة بالعمل النقابي بالإضافة إلى استحصالنا على دعم شريحة كبيرة من الأحزاب والتيارات السياسية والنواب والمهتمين بشؤون الشمال بمختلف توجهاتهم، إيمانًا منهم بضرورة التغيير المنشود، خصوصا بعدما وجدوا فينا القدرة على تحقيق ذلك، وقد تجلى هذا الدعم إما من خلال تحالف معنا أو من خلال دعم مباشر، شاكرا الجميع بدون إستثناء على مساهمتهم في تحقيق هذه الايجابية التي تمثلت بفوزنا”.

أضاف :”وحرصا منا على الالتزام بشعار الحملة الانتخابية نؤكد زملائي وأنا، على أن الانتخابات أصبحت وراءنا، واليوم هو يوم آخر، وعلى فتح صفحة جديدة في النقابة للتعاون مع الجميع تحت شعار “النقابة أولاً وللجميع”، مشددين على إتباع سياسة اليد الممدودة لتحقيق مصلحة النقابة والمهندسين كافة”.

وختم فتفت :”أخيرا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا في مهمتنا الشاقة وأن يعيننا على إحداث التغيير الايجابي من خلال التعاون والتعاضد مع كل الاطراف لما فيه مصلحة المهندس والنقابة ومجتمعنا ووطننا”.