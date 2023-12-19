شيا تختم مهامها الدبلوماسية في لبنان.. وتُنوّه بـ"الإنجاز التشريعي الأخير"

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا في مكتبه في المجلس النيابي، في زيارة وداعية لختام مهامها الدبلوماسية في لبنان.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون الكبير بينهما، والذي أدى إلى إنجازات في ملفات عدة أهمها الترسيم البحري، كما تمت مناقشة التطورات على الجبهة الجنوبية والدور الذي تقوم به الإدارة الأميركية لتجنب التصعيد وإبعاد الحرب.

ونوهت السفيرة الأميركية بـ”الإنجاز التشريعي الأخير ودور نائب رئيس المجلس الإيجابي الذي ساهم بإقرار بعض القوانين التي تخدم مصالح الشعب اللبناني، ومنها قانون الصندوق السيادي”.

وشكر بو صعب السفيرة شيا على جهودها كافة، خلال فترة مهامها في لبنان و”التي كان لها دور فعال في كثير من القضايا ساعدت عددًا كبيرًا من اللبنانيين، إضافة إلى الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية”.

واستقبل بو صعب مفتي الهرمل وبعلبك الشيخ بكر الرفاعي، الذي أثنى على “انفتاحه وطريقة عمله”، متمنيًا العمل “سويًا لمد الجسور بين المناطق اللبنانية كافة”. ووجه إليه دعوة لزيارة محافظة بعلبك الهرمل من أجل ذلك.