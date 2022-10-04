شيا: للإسراع في إنجاز الرد اللبناني

التقى نائب رئيس مجلس النواب “الياس بو صعب” في مكتبه بالمجلس السفيرة الأميركية “دوروثي شيا”.

واطلعت منه على نتائج المحادثات التي حصلت في القصر الرئاسي أمس الاثنين، حول ملف الترسيم البحري والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة التي وصلت من الوسيط الأميركي “آموس هوكستين” .

وشددت شيا على “ضرورة الإسراع في انجاز الرد اللبناني”، مبديةً اهتمام بلادها بـ”إنجاز هذا الملف في اقرب وقت”.

من جهته، تابع رئيس الجمهورية “ميشال عون” التطورات المتعلقة بالملاحظات التي أبداها لبنان في شأن العرض الذي قدمه الوسيط الاميركي، في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.