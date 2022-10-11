شيا: هذه الاتفاقية ستعزز الاستثمار الخارجي في لبنان

هنأت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، الاتفاق على ملف الترسيم وذلك بعد اشهر من المفاوضات التي قادتها اميركا بحيث اتفقت الحكومة اللبنانية والاسرائيلية لانهاء خلافهم حول الحدود البحرية.

وتابعت “الشعب اللبناني بإنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وكل من لعب دوراً بنّاء في المفاوضات”، لافتةً الى أنّ “هذه الاتفاقية ستُؤمن تنمية حقول الطاقة لمنفعة ومصلحة البلدين”.

واضافت شيا خلال مؤتمر صحافي: “هذه الاتفاقية ستعزز الاستثمار الخارجي في لبنان وهذا أساسي إزاء الوضع المأساوي في البلد”، مشيرةً الى أنّ “حقول الغاز ستُؤمن موارد طاقة للأسواق والمهم الآن التزام الفرقاء بالتزاماتهم بموجب هذا الاتفاق”.

كما تابعت السفيرة الأميركية: “يمكن للبنان التعويل على التطور في مجال الطاقة، والموارد الطبيعية ستكون مفتوحة للاستيراد والتصدير ومن المهم التزام الجميع بتعهداتهم”.