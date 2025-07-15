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شيخ العقل أكد على ضرورة الحوار لوقف الاقتتال بالسويداء

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2025 6:50 مساءً
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى

شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى

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اعتبر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ ​سامي أبي المنى​، أنّ “المرحلة المؤلمة جدا التي تمر بها محافظة ​السويداء​، تتطلب اقصى درجات الحكمة والوعي والتبصّر بعواقب الامور، والبناء على مساعي التهدئة والجهود المبذولة بما يؤدي الى وقف اطلاق النار والاقتتال الدائر، حقنا لإراقة المزيد من الدماء، والانتقال الى مرحلة تأسيسية من الحوار السلمي- بعيدة من لغة السلاح، بما يفضي لبسط الأمن وتحقيق الأمان وإحلال الاستقرار المنشود”.

موقف الشيخ ابي المنى جاء عقب اجرائه سلسلة من الاتصالات الرفيعة المستوى والاجتماعات الدينية التشاورية، لمواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة، من باب تأكيد “التضامن الروحي والأخوي والاهلي والاجتماعي مع ابناء جبل العرب، في ظل المحنة القاسية التي يتعرضون لها، وتفرض على الدولة السورية مسؤولية تحقيق مطالب ابناء الوطن الواحد، وضمان حماية ابناء السويداء وحفظ سلامتهم، ورفض جميع الممارسات غير الاخلاقية والمهينة التي تحصل، وايجاد الحلول السلمية الاستيعابية لكل ما جرى”.

واستقبل في هذا الاطار في دارته في شانيه وفداً من أبناء محافظة السويداء المقيمين في لبنان، في ظل تلك الاتصالات والمتابعات الحالية، في محاولة لـ”تدارك الامور وعدم انتقال اية فوضى الى لبنان”، حيث يتواجد عدد كبير من ابناء جبل العرب في المناطق اللبنانية. ‎

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