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شيخ العقل التقى الصايغ: لعدم استدراج لبنان إلى حروب لا يتحمّل نتائجها

منذ 43 دقيقة
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى

شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، عضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ، وجرى البحث بعدد من المواضيع المطروحة وتطورات ما يجري في غزة والتهديدات التي تطال لبنان، والتأكيد على المواقف المعلنة في هذا المجال من قبل شيخ العقل واللقاء الديموقراطي الداعية “لضرورة وقف إطلاق النار ودعم صمود أبناء غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي والحروب الوحشية التي يخوضها ضد المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، والتي تخطت كل القوانين والمحرّمات”، وأهمية “التضامن الداخلي الذي يحتاجه لبنان وعدم استدراجه إلى حروب لا يستطيع تحمّل نتائجها”.

وكان شيخ العقل استقبل أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وتناول البحث القضايا المطروحة وموقف الحزب الاشتراكي منها.

كذلك استقبل عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان سامر سليم، الذي أطلعه على وضع المؤسسة في ظل الظروف الراهنة.

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