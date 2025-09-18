الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شيخ العقل التقى سفير لبنان في الفاتيكان

منذ 18 ثانية
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت مع سفير لبنان في الفاتيكان فادي عساف

شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت مع سفير لبنان في الفاتيكان فادي عساف

A A A
طباعة المقال

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت سفير لبنان في الفاتيكان فادي عساف، قبيل تسلمه مهامه رسميا، وتناول اللقاء الاوضاع والمستجدات العامة والعلاقة مع الكرسي الرسولي.

كما استقبل أبي المنى أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وتخلل اللقاء استعراض للقضايا والمواضيع المطروحة.

ومن زوّار دار الطائفة السيدان ربيع ورمزي معظاد.

وكان شيخ العقل التقى في وقت سابق رئيس الأركان اللواء حسان عودة، الذي قدّم له كتابه “انهيار الحدود وصعود المحاور – تقاطع المصالح الروسية – التركية – الإيرانية في الشرق الأوسط”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف شخص
    بالصور.. توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
    إيهاب حمادة
    إيهاب حمادة: جنّبنا لبنان الإنزلاق إلى صدام داخلي- داخلي
    اليازا
    بيان مهم من "اليازا" لمالكي الدراجات النارية

    الأكثر قراءة

    يمنى شري
    خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟
    ميشال عيسى (يسار) مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
    السفير الاميركي الجديد في لبنان قريباً.. ما أسباب التعيين من خارج الخارجية؟