شيخ العقل التقى سفير لبنان في الفاتيكان

شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت مع سفير لبنان في الفاتيكان فادي عساف

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت سفير لبنان في الفاتيكان فادي عساف، قبيل تسلمه مهامه رسميا، وتناول اللقاء الاوضاع والمستجدات العامة والعلاقة مع الكرسي الرسولي.

كما استقبل أبي المنى أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وتخلل اللقاء استعراض للقضايا والمواضيع المطروحة.

ومن زوّار دار الطائفة السيدان ربيع ورمزي معظاد.

وكان شيخ العقل التقى في وقت سابق رئيس الأركان اللواء حسان عودة، الذي قدّم له كتابه “انهيار الحدود وصعود المحاور – تقاطع المصالح الروسية – التركية – الإيرانية في الشرق الأوسط”.