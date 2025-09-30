شيخ العقل بحث في الأوضاع العامة مع سفيرة السويد

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، سفيرة السويد في لبنان جيسيكا سفاردستروم

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، سفيرة السويد في لبنان جيسيكا سفاردستروم، وتم البحث في الأوضاع العامة على مستوى لبنان، خصوصاً لجهة تغليب منطق الدولة وتمتين ركائزها، وتعزيز دور المؤسسات.

كما تناول اللقاء ما تعرضت الطائفة في مدينة السويداء من مجازر إبادة وانتهاكات إنسانية، والدور المطلوب القيام به من قبل المجتمع الدولي بخصوص إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات عنها، وفك الحصار المفروض على ابناء المدينة بعد تفاقم الوضع الإنساني، إضافة إلى تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى شيخ العقل وفدا قياديا من “التيار الوطني الحر” موفدا من قبل رئيسه النائب جبران باسيل، ضم النائبين سيزار ابي خليل وجورج عطالله والسادة: غابي جبرايل، المحامية ريما سليمان، المحامي رمزي دسوم وروني جدعون، وناقلا تحيات باسيل لشيخ العقل، وتأكيده على “العلاقة المستمرة مع الطائفة الدرزية، وخاصة بالنسبة لمنطقة الجبل، وتوجيه الدعوة إلى مناسبة ذكرى 13 تشرين”.

وبعد اللقاء صرّح النائب ابي خليل باسم الوفد: “تشرفنا بزيارة سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، بداية لدعوته من قبل رئيس التيار الوطني الحر الاستاذ جبران باسيل الى ذكرى شهداء 13 تشرين، وكان اللقاء فرصة تطرقنا خلاله الى مواضيع عدة على الساحة اللبنانية الراهنة، والرؤيوية فيما يتعلق بموضوع الشراكة الروحية والوطنية بين مختلف الطوائف والفئات اللبنانية، وسنبقى دائما على تواصل وتنسيق مع دار الطائفة حول كافة المواضيع التي تطرقنا اليها اليوم”.

والتقى الشيخ ابي المنى وزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى برفقة وفد، وتناول اللقاء عددا من القضايا المطروحة.

والتقى ايضا امين عام “جبهة التحرر العمالي” في لبنان ومفوض الشؤون العمالية والنقابية في الحزب التقدمي الاشتراكي الاستاذ الوليد شميط، للبحث بعدد من الملفات ودور الجبهة بخصوصها.