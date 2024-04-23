شيخ العقل ترأس اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي والتقى سفيرة منظمة مالطا

عقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي اجتماعًا لها في دار الطائفة في بيروت برئاسة شيخ العقل للطائفة- رئيس المجلس المذهبي الشيخ الدكتور سامي أبي المنى وحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائبين هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ والنائب السابق انور الخليل ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا والقضاة وقضاة المذهب ورؤساء اللجان واعضاء المجلس. وناقشت الهيئة قضايا مجلسية ووقفية ومسائل داخلية متعلقة بشؤون الطائفة العامة.

وكان شيخ العقل الدكتور ابي المنى التقى سفيرة منظمة فرسان مالطا ذات السيادة في لبنان ماريا ايمريكا كورتيز يرافقها المستشار فرانسوا أبي صعب، وقد اطلعت السفيرة كورتيز سماحته على نشاطات المنظمة في لبنان في المجالات الصحية والزراعية والإجتماعية، متمنية بذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه والمشاريع والتعاون.

كذلك استقبل مفوّض الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي الاستاذ هشام ناصر الدين. وايضا العميد المتقاعد مروان حلاوي.

ومساء زار الشيخ أبي المنى رئيس “مؤسسة التراث الدرزي” الشيخ سليم خير الدين في دارته في بيروت، يرافقه وفد من اعضاء المجلس والمدراء وحضور الوزير السابق عادل حمية، وذلك تقديرا لدور الشيخ خير الدين واهتمامه بطائفته التوحيدية وتراثها الفكري والاجتماعي والتاريخي وعمل الخير والاحسان الذي تميز به.

وثمن خير الدين اللفتة الكريمة من شيخ العقل، ومثنيا على مواقفه واهتماماته، ومعبرًا عن بالغ التقدير لشخصه وتاريخه.