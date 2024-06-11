شيخ العقل دان مجزرة مخيم النصيرات ودعا لوقف العدوان الهمجي على غزة

دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في بيان، “المجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”، شاجبا “مستوى الإجرام الذي بلغه في قتل نحو 276 فلسطينيا وإصابة أكثر من 750 آخرين، جلّهم من النساء والأطفال ومن المدنيين الآمنين من سكان المخيم واللاجئين إليه، والإمعان الإسرائيلي في الاستهداف الممنهج للفلسطينيين وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية دون أي رادع لانتهاكه الصارخ للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب”.

ودعا “المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية الى تحمّل مسؤولياتهم، من أجل وقف العدوان الهمجي المستمر على الشعب الفلسطيني ووضع حدّ لإجرامه ولجم إرهابه، والدول العربية الى التحرك وممارسة الضغوط والارتقاء بمسؤولياتهم التاريخية بهذا الخصوص”.

لقاءات

والتقى شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت، النائبين مارك ضو وفراس حمدان، اللذين عرضا معه قضايا داخلية ووطنية عامة، بحضور القاضي الشيخ غاندي مكارم وعضو مجلس الإدارة في المجلس المذهبي الأستاذ ناجي صعب.

كما التقى الوزير السابق ناجي البستاني الذي اطلعه على مسائل متعلقة بمنطقة الجبل والعلاقات الاسلامية – المسيحية.

كذلك التقى الوزير السابق إبراهيم شمس الدين، وجرى البحث بقضايا عامة وخصوصا تلك المتصلة بتعزيز الحوار وسبل التواصل بين المكونات اللبنانية.

زوار

ومن زوار شيخ العقل، مالك أرسلان، لشكره باسم العائلة على مواساته بوفاة منى فايز مكارم أرسلان زوجة فاروق أرسلان، بحضور القاضي مكارم وأمين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي.

كما استقبل وفدا من إدارة مدرسة “المعنية” برئاسة خلدون فرحات، ضم: الدكتورة ليلى أبو شقرا، وليد غنّام وجميل عرنوس، وكذلك مستشار التنمية البشرية والفكرية وتطوير الذات الدكتور عادل نصر، الذي قدّم له كتابه “تربية الأبناء – صياغة مجوهرات” يرافقه الشيخ نزار أبو علي.

واستقبل ايضا، الأستاذ فؤاد الغريب والسيد خالد عبد الصمد، ثم المحامي عفيف عامر، فالمحامي مازن المصري.