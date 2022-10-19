شيخ العقل زار يازجي: لاحترام الوضع الاجتماعي الذي لا بد من معالجته

زار شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى على رأس وفد من الطائفة بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في المقرّ البطريركي في البلمند، وضمّ الوفد: قاضي المذهب الشيخ غاندي مكارم، أمين سرّ المجلس المذهبي نزار البراضعي، رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري، مدير مشيخة العقل ريان حسن، مسؤول العلاقات العامة في جامعة البلمند سوق الغرب سهيل مطر، الشيخ زين الدين غنّام والمستشار الإعلامي لشيخ العقل الشيخ عامر زين الدين. وحضر اللقاء أيضاً من البلمند أسقف الإمارات غريغوريوس خوري، الأسقف موسى الخصي، ورئيس دير سيدة البلمند البطريركي الأرشمندريت رومانوس الحناة.

بداية، رحّب البطريرك يوحنا بشيخ العقل والوفد المرافق، شاكرا حضوره إلى البلمند، ومؤكّداً أنّ “هذه التلة البلمندية تطورت كثيراً، أيّ دير سيدة البلمند والثانوية والجامعة ومعهد يوحنا الدمشقي اللاهوتي”، معرفاً عن كلّ منها وتاريخها وتطورها عبر الزمن. كما تحدّث عن المستشفى الجامعي (المجمع الطبي) التابع للجامعة والمتوقع افتتاحه قريباً، آملًا في “تعزير العلاقات والروابط التاريخية والقيم المشتركة، وفي زيارة منطقة الجبل في الوقت المناسب”.

وبعد اللقاء، قال الشيخ ابي المنى: “تشرفنا اليوم بزيارة صاحب الغبطة في البلمند برفقة إخواننا من مشيخة العقل والمجلس المذهبي، وكان لقاء وديا تطرقنا فيه إلى مواضيع روحية والى الدور الأخلاقي والروحي للقيادات الروحية في احتضان ابنائنا ومجتمعنا، كما الى الدور الوطني لما نشعر فيه من تجاذبات، وكان لنا توجيه مشترك للمسؤولين لاحترام الاستحقاقات الدستورية واحترام الوضع الاجتماعي الذي لا بد من معالجته”.

واضاف: “الأوضاع الوطنية متشعبة، ولكن اكدنا ان اي بارقة أمل في الوطن هي مفيدة للمجتمع اللبناني ككل، وهي تطل اليوم من الجنوب اي في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يجب أن نستفيد منها لمعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي ومستقبل لبنان”، مشددا على” أهمية التواصل في المستقبل وعقد قمة روحية تجمعنا على رسالة الاخوة والمحبة”.

وختم قائلًا: “نتلاقى مع صاحب الغبطة على هذه المسؤوليات وهذه التوجهات، شاكراً له هذا الاستقبال الطيب في البلمند”.

وفي الختام قدم البطريرك اليازجي لشيخ العقل مجموعة من الكتب التاريخية عن طائفة الروم الارتوذكسية ونشاط ومواقف البطريركية.