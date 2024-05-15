شيخ العقل شارك في لقاءات دينية في الجبل.. ما الذي تم بحثه؟

رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى “أننا نمرّ في طريق صعب جدا ومرحلة دقيقة تقتضي منا جميعا الحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية والوطنية العامة وتطوير الذات والوعي الفكري والثقافي، للتأكيد على النهج القويم الذي يجب أن يبقى السبيل لتعزيز الانتماء الى تلك الواحة التوحيدية بما تزخر به من قيم، نتطلع من خلالها الى مستقبل أفضل للأجيال المقبلة”.

وقال: “التحديات كبيرة ازاء ما نعيشه اليوم على مستوى لبنان والمنطقة، التي تقف على صفيح ساخن، نرى من خلالها الأفق الأوسع خطورة على البلاد والعباد تبقى الكلمة الأصل فيها للعقل والحكمة، لتجاوز الفترة العصيبة، وآن للمسؤولين الاتفاق للبدء في معالجة القضايا العالقة على مختلف المستويات”. ‎

كلام أبي المنى ورد خلال مشاركته في عدد من اللقاءات الدينية الموسعة، دعا خلالها الى “التنبه لمخاطر ما يبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اشاعات وأفكار هدّامة يهدف سوء استخدامها الى غرس الشقاق المجتمعي وبث مشاعر الكراهية”، محذرا في الوقت نفسه من “تناقل فيديوهات تناقض التوجهات العامة ومسار السلف الصالح”.

لقاءات دينية ‎

وفي مقام الشيخ ابو حسين شبلي في شانيه، شارك أبي المنى في اللقاء الديني الشهري المشايخ: أبو فايز أمين مكارم، أبو زين الدين حسن غنام، أبو حسن عادل النمر، أبو هلال فايز سري الدين وأبو صافي أنور العياص وجمع من المشايخ.

وفي بلدة بطمة شارك في خلوة آل الحلبي، بحضور المشايخ: أبو صالح محمد العنداري، أبو علي سليمان أبو ذياب، الشيخ أبو داوود منير القضماني وأبو محمود سعيد فرج، اضافة الى المشايخ: غنام ومكارم ونمر وجمع من المشايخ من مناطق الجبل.

وفي مدينة الشويفات، شارك شيخ العقل في مجلس الشيخ أبو هاني وفيق حيدر، بحضور المشايخ: العنداري وأبو ذياب وغنام ومكارم وجمع من المشايخ.

ثم كان لقاء ديني موسّع في منزل الشيخ أبو هيثم شوقي الخشن، بحضور المشايخ والشيخ القاضي نعيم حسن.

كما زار أبي المنى برفقة المشايخ، خلوة العمروسية والشيخ مازن الخشن وبعض مشايخ المدينة.

وفي بشامون، زار منزل الشيخ أبو سلمان سامي عيد.‎

استقبالات ‎

وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه، وفدا من بلدة بريح ضم مشايخ ولجنة بيت البلدة الجديدة، لشكره على رعايته واهتمامه.

كما استقبل الشيخ غالب سليقة والمقدم رواد سليقة، وقدم الشيخ سليقة كتابه الجديد “وادي التيم الاماكن المقدسة” ولوحة تمثل خلوات البياضة الزاهرة.

واستقبل ايضا، رئيس نادي عاليه الاستاذ فؤاد شيا والسيدة نبيلة الفقيه شقيقة السيدة مي الفقيه الخليل والسيد ماهر أبي المنى من جمعية “بيروت ماراثون”، لوضع شيخ العقل في أجواء التحضير لتكريم السيدة الخليل في بلدتها الام مدينة عاليه.

ومن زوار أبي المنى كل من السيدين وسام ابو ضرغم وحسان زين الدين الذي قدّم روايته الجديدة “وادي المسك”، فيما وضعه أبو ضرغم ببرنامج زيارته الى كندا في مهمة تثقيفية روحية بالتنسيق مع الجمعية الدرزية في تورنتو، مدير مكتبة بعقلين الوطنية الاستاذ غازي صعب والسيد بسام ابو حمدان والسيدة ضياء ابي المنى لعرض مواضيع ثقافية.

تعاز

وقدم شيخ العقل برفقة وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي، التعازي بالشيخ أبو شوقي سليم فؤاد شهيب، وبحياة عادل حليمة أرملة سامي معروف حليمة في مدينة عاليه. وفي بلدة عين عنوب بالمربية نهى أمين عابد أرملة عفيف يوسف نجد.