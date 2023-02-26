شيخ العقل: على الدولة ضبط الامن وإحقاق العدالة

توجه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا والمشايخ العلماء وعائلة الشيخ أحمد شعيب الرفاعي بالتعزية القلبية، معرباً عن “ألمه العميق لحادثة القتل المفجعة للشيخ الرفاعي والتي لا تمت بصلة إلى القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية”.

وإذ نوه أبي المنى في بيان، بالأجهزة الأمنية والقضائية في إسراعها بكشف الجريمة، دعاها “لإحقاق العدالة ومعالجة آثار وتداعيات الحادثة من خلال القوانين المرعية”.

كذلك توجه شيخ العقل بالمواساة من قوى الامن الداخلي وذوي الشهيد الرقيب أول سماح حسام الدين وعائلته وعموم أهالي بلدة كفرنبرخ الشوف، منوهاً “بمناقبية الشهيد وشجاعته التي قادته لبذل نفسه شهيداً من اجل حفظ كرامة الناس والوطن”، مثنياً على “دور الأجهزة الأمنية والقضائية في حفظ القوانين وصون الاستقرار العام”، وداعياً إلى “تحقيق العدالة وانزال العقاب المستحق بمرتكب هذه الجريمة النكراء ليكون عبرة لغيره ممن يحاولون التطاول على الدولة”.

وأوفد أبي المنى الشيخ فوزات العرم للمشاركة بتقديم التعزية باسمه في مأتم الراحل في كفرنبرخ.