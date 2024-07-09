شيخ العقل: لإيلاء الملف التربوي الإهتمام الرسمي المطلوب

هنّأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي على “الانجاز الوطني والتربوي المتمثل في إجراء امتحانات الشهادة الرسمية التي جرت على صعيد كل لبنان، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها الوطن، وذلك من أجل الحفاظ على الشهادة الرسمية اللبنانية”.

وشدّد الشيخ أبي المنى على “إيلاء الملف التربوي الاهتمام الرسمي المطلوب وتحسين أوضاع المعلمين والأساتذة، لأداء مهامهم الرسالية للطلاب، وبما يكفل الإنطلاق بعام دراسي جديد دونما عراقيل”.

من جهة ثانية، هنأ شيخ العقل الجمهورية الاسلامية الايرانية والرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان وسفير الجمهورية في لبنان السيد مجتبى أماني، على إنجاز الانتخابات الرئاسية الايرانية، متمنياً للرئيس الجديد بزشكيان “السداد والتوفيق في كل ما يؤول نحو التقدم والمنعة والإزدهار وتحقيق السلام”.

لقاءات

وكان الشيخ أبي المنى التقى في دار الطائفة في بيروت اليوم، رئيس البيت الدرزي في البرازيل (فوز دو ايكواسو) السيد حافظ أبو رافع، مقدّماً له درعاً تقديرية باسم البيت الدرزي في الولاية، وأطلعه على واقع الجالية في البرازيل.

كما التقى على التوالي كلا من: لجنة تكريم الامير شكيب أرسلان، العميد المتقاعد سليم أبو اسماعيل، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ وسام سليقا والمستشار الشيخ د. رمزي سري الدين، ثم الرائد وليد سليقة والسيد زاهر محمود، فالمحامي الاستاذ حاتم الذيب بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنّام.

فيما استقبل في دارته في شانيه، وفداً كبيراً من آل ملاعب يتقدمه الشيخ ابو نبيل أديب ملاعب، لدعوته الى لقاء المصالحة في البلدة يوم الجمعة القادم، وكذلك وفداً من رابطة آل البنا، ووفداً آخر من آل رشيد في بيت مري، فأمين سرّ نقابة الزجل الشاعر سامي غريزي، إضافة الى السيدين عمر وكمال حاطوم، والسيد وسيم أبو سعيد ونجليه فادي ومحمد يرافقهم المحامي الاستاذ جمال مكارم، والمحامي المقدم كامل مزهر، فوالدة الشهيد علاء أبو فخر، وتلقى عدة مراجعات.

كما شارك في اللقاء الديني في خلوة مجدلبعنا احياءً لذكرى الاول من محرّم وحلول السنة الهجرية ١٤٤٦،وفي مأتم المرحومة الشيخة ناديا حمزة في شانيه، وأمّ الصلاة والى جانبه المصلّي الشيخ أسعد الصايغ.