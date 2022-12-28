شيخ العقل: لضرورة التوجه الفوري لانتخاب رئيس للجمهورية

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا بمتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة مهنئا بعيدي الميلاد ورأس السنة، واكدا “ضرورة العمل الجدي للخروج من المأزق المفتعل وانقاذ الشعب مما اوقعه فيه المتخاصمون”.

واستقبل الشيخ ابي المنى في منزله في شانيه، رئيس كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود يرافقه منسق عام اللجنة الاسقفية للحوار الاسلامي المسيحي جوزيف محفوظ، بحضور رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي الاستاذة غادة جنبلاط ومقرر اللجنة اسامة ذبيان ومستشار العقل الشيخ سليمان الحلبي وعدد من المشايخ.

وكان اللقاء مناسبة رحب خلالها الشيخ ابي المنى بالاب عبود وهنأه ب”الميلاد المجيد والسنة الجديدة”، متمنيا أن “تحمل معها الخير والسلام والطمأنينة للبنانيين”، وجرى تبادل الحديث حول العمل الاجتماعي الذي تقوم به كاريتاس على مستوى كل المناطق اللبنانية وخطة اللجنة الاجتماعية من خلال برنامج التعاضد الاجتماعي الذي اطلقته تحت اسم “سند” للوقوف الى جانب الفئات الاكثر حاجة في المجتمع، وتم الاتفاق على التعاون لتحقيق الاهداف الانسانية ذاتها التي يسعى اليها الطرفان، وذلك من خلال متابعة التواصل ووضع خطة عمل مستقبلية.

وكان شيخ العقل ترأس اجتماعا اخيرا لهذا العام لمجلس ادارة المجلس المذهبي بحث في امور مالية، ووجه المجلس التهنئة “للبنانيين عموما وللمسيحيين خصوصا بعيدي الميلاد ورأس السنة”، راجيا ان “تحمل معها الخير والاستقرار”.

واكد ابي المنى في مستهل الاجتماع “ضرورة التوجه الفوري لانتخاب رئيس للجمهورية واطلاق عجلة العمل الحكومي المنتظم دون إبطاء وعرقلة.

اما في الشأن الداخلي فحث ابي المنى على “متابعة المساعي وتكاملها بهدف لم الشمل وتحصين المجتمع التوحيدي”، مؤكدا “دور المجلس المذهبي الايجابي واستعداده لتعزيز الشراكة الفاعلة مع الجميع، وتعاليه عن الرد على الانتقادات الا بالعمل الجاد الدؤوب لخدمة المصلحة العامة”.