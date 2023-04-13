شيخ العقل: للإسراع في إتمام الانتخابات الرئاسية بروحية وطنية

تمنّى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى أن “تشكل ذكرى الحرب الأهلية المشؤومة وقفة تأمل لجميع اللبنانيين، لأخذ العبرة من تاريخ الأحداث الأليمة ومناسبة متجددة لرفض عودة المتاريس الطائفية ونزع روح التصادم، لحفظ الوطن من شرور الحروب وبعض الممارسات السياسية القاتلة”.

وقال أبي المنى في تصريح: “إن حماية السلم الأهلي وتحصين البلد مسؤولية جسيمة، تحتاج الى جهود كبيرة وتضحيات استثنائية، لتعزيز وحدة مجتمعاتنا وترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر وتقديم المصلحة الوطنية والوحدة الداخلية على ما عداها، لمواجهة الأزمات الحالية التي تتعدّى احيانا تلك التي سبقت الحرب الأهلية، بما خلّفته من خسائر ومآسٍ في البشر والحجر، قياساً بواقع الدولة والمؤسسات وهجرة اللبنانيين والأدمغة وتهديد أسس الدستور والكيان”.

وأضاف: “اللبنانيون مدعوون اليوم وأكثر من أي وقت مضى، الى التضامن الوطني والإرتقاء بنهج المواطنة الحقّة والانتماء الفعلي لصيغة هذا البلد وتعزيز الثقة بين العائلات الروحية وبناء جسور التلاقي والتفتيش الدائم على المشتركات في ما بيننا وغرس بذور المحبة والسلام، وكل ما يؤول الى الوحدة والحفاظ على التنوع الذي هو أساس ميزة لبنان”.

ودعا الى “الإسراع في إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية بروحية وطنية مسؤولة، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار طائفي أو مجتمعي أو خارجي وتنأى بهذا الاستحقاق عن التحديات ومنطق الغلبة وتشكيل حكومة إصلاح وإنقاذ، لإخراج لبنان من وطأة أزماته المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، وصون مقدرات الدولة والمؤسسات وحفظ اتفاق الطائف”.

من ناحية ثانية، استقبل شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت، مدير الطرقات في وزارة الاشغال العامة حسام يوسف الذي أطلعه على واقع العمل في الوزارة.

كما استقبل وفداً من “لجنة وقف بيروت”، ضم: رئيس اللجنة علي العود والشيخين عضو المجلس المذهبي سامي عبد الخالق وحسن علاء الدين وجهاد الزهيري.

واستقبل وفداً من جمعية “الارشاد والاصلاح” برئاسة جمال محيو مع أعضاء الهيئة الإدارية، للتهنئة بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

ومن زوار شيخ العقل: وفد من حركة “التلاقي والتواصل” برئاسة مهدي حرقوص وعضوية عدد من مسؤولي المنسقيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفد من جمعية “كهف الفنون” في الجاهلية برئاسة غاندي بو ذياب يرافقه الشيخ هلال سلام، واطلع بو ذياب سماحته على المشاريع التطويرية للمتحف، وأثنى أبي المنى على كل “عمل يهدف الى تعزيز الدور الثقافي والحضاري لخدمة المجتمع والوطن”.

وكان استقبل في دارته في شانيه، معتمد مشيخة العقل في فلوريدا الشيخ رمزي يحيى. كذلك، استقبل رجل الأعمال ملحم بلّوط.