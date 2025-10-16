شيخ العقل للدروز الشيخ سامي أبي المنى يلتقي شخصيات سياسية ودستورية ويواصل نشاطاته المجتمعية والدينية

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة ببيروت اليوم، عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، وجرى التداول في عدد من القضايا العامة والمطروحة على الساحة الوطنية.

كما التقى الشيخ أبي المنى رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، وعضو المجلس الدستوري القاضي رياض أبو غيدا، بحضور رئيسي اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي، المحامية غادة جنبلاط، والشيخ فادي العطار، حيث تناول اللقاء أهمية الدور المؤسسي للديوان والمجلس الدستوري في تعزيز العمل المؤسساتي للدولة.

وعقد اجتماعات متعددة، شملت المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت المحامي عماد مارتينوس للاطلاع على برنامجه الانتخابي، والعقيد في الأمن العام طلال يوسف، وعددًا من الشخصيات الروحية والاجتماعية لمتابعة الشؤون المجتمعية والدينية، بما فيها موضوع مزار الست شعوانة.

كما استقبل الشيخ أبي المنى وفدًا من عائلتي جماز وعلوان من بلدة شويا، لتقديم الشكر على التعازي بالمرحومين، بحضور الشيخ فادي العطار، ووفدًا لتنسيق الزيارات والاتصالات مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد الطيف دريان، بالإضافة إلى اتصال مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي حول متابعة “اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في الجبل”.

وفي نشاطات أخرى، كلف الشيخ أبي المنى عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد عبد الخالق بتقديم واجب التعزية بوفاة العلامة المربي صلاح الدين خضر فخري البيروتي الحسني في مسجد الخلية السعودية في بربور.