شيخ العقل: للمشاركة الكثيفة في الانتخابات

شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، خلال استقباله في دارته في شانيه وفد بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية برئاسة جورج هولفيني، على “احترام الاستحقاقات الدستورية وانجاز الانتخابات النيابية المنتظرة، بما يخدم بناء دولة الحق والعدالة والمساواة وحفظ المؤسسات والسيادة وحماية التاريخ وكل المبادئ التي نشأت على اساسها دولة لبنان”، وقال: “من واجب اللبنانيين جميعا ممارسة حقهم الديموقراطي والمشاركة في هذه المحطة الاساسية بكثافة، لاختيار من يحقق تطلعاتهم واهدافهم ويعزز انتماءهم الوطني والعربي، علما ان هذه المحطة غير منفصلة دستوريا عن استحقاق انتخاب رئيس جمهورية جديد”.

أضاف: “نتطلع الى ان تكون الانتخابات محطة جديدة للتلاقي بين سائر الطوائف اللبنانية، بما يعزز تماسكها الروحي والايماني والوطني، سعيا الى ترسيخ الوحدة المطلوبة في الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، لا ان تكون سببا للفرقة والابتعاد بين المكونات الوطنية بعضها عن بعض، ويندرج تواصلنا المستمر مع جميع القيادات الروحية للاهداف المذكورة والتخفيف من حدة بعض المواقف احيانا، وهذا ما نريده لمنطقة الجبل بشكل خاص، بأن يحافظ ابناؤه على المسار التاريخي في العلاقات الاخوية بين ابناء العائلات الروحية وصون المصالحة الوطنية التي كرست قيم التلاقي والانفتاح”.

وقد استطلع الوفد رأي شيخ العقل حيال مسار الانتخابات النيابية المقبلة على المستويات الروحية والاجتماعية العامة، شارحا الدور المنوط بالبعثة في مراقبة الانتخابات والتقارير حول الخلاصات والنتائج التي ستصدرها في مجال متابعة المسار الذي تريده “شفافا ونزيها ويمارس خلاله المواطنون حقهم الانتخابي بحرية مطلقة”.

وشارك في اللقاء رئيس لجنة التواصل في المجلس المذهبي اللواء المتقاعد شوقي المصري وعضوا المجلس الشيخ فادي العطار والمحامي طلال جابر، ومستشار شيخ العقل للاحوال الشخصية الشيخ دانيال سعيد.

واستقبل أبي المنى رئيس الاركان اللواء الركن أمين العرم وجرى البحث بعدد من المواضيع العامة، كما زار اللواء العرم المزار التاريخي للمرحوم الشيخ ابو حسين شبلي ابي المنى شيخ العقل في اواخر عشرينيات القرن التاسع عشر.

وكان أبي المنى قد زار أمس بلدة عرمون، والتقى في مجالسها وخلواتها مشايخ البلدة وفاعلياتها الروحية والاجتماعية والاهلية بمشاركة المشايخ الاجلاء: ابو محمود سعيد فرج، ابو زين الدين حسن غنام، ابو سليمان سعيد سري الدين، ابو حسن عادل النمر وجمع من مشايخ المنطقة، كما رافقه وفد من المشايخ واعضاء في المجلس المذهبي.

واستهل ابي المنى جولته الروحية بزيارة كبير مشايخ البلدة الشيخ ابو عفيف رفيق ابو غنام، ثم مجلس آل الحلبي، مجلس آل المهتار، مزار الشيخ الحلواني، خلوة المؤنسة، مجلس آل الجوهري، مجلس آل يحي، مجلس آل دقدوق، ثم كانت زيارة الشيخ ابو امين فريد المهتار في منزله وخلوة المرحوم الشيخ ابو يوسف نعيم المهتار. تخلل الزيارات لقاء مع عدد من اهالي البلدة في قاعة آل ابوغنام، وختاما شارك أبي المنى في احياء لقاء ديني موسع في خلوة المرحوم الشيخ ابو سعيد امين ابو غنام، بحضور الشيخ القاضي نعيم حسن وعدد من المشايخ من مناطق الجبل.

وكانت أحاديث لشيخ العقل خلال الجولة رد فيها على كلمات الترحيب من المستقبلين باسم المشايخ والعائلات، حيث وجه “التحية الى عرمون بوابة الغرب وقلعة الدفاع عن الثغور المتميزة بنخوة ومروءة ابنائها، ومشايخ البلدة على دعوتهم وعلى النهضة الدينية التي يتمتعون بها وعلى الالفة والمحبة التي تجمع بينهم على اختلاف عائلاتهم”، مشددا على “رقي المسلك التوحيدي الذي يوجب على الاخوة المشايخ الالتزام بالنهج الديني وان يكونوا القدوة دائما في مسلكهم وتعاملهم، اكان في مجالسهم الدينية وفي ما بينهم، ام في حضورهم الاجتماعي وعلاقاتهم ومعاملاتهم مع الجميع”.

وأثناء اللقاء في قاعة آل أبو غنام بجمع من المشايخ والاهالي، ركز أبي المنى على “الثوابت التوحيدية والمعروفية التي تميز الموحدين الدروز”، مشددا على “التمسك بها وهي العقيدة التوحيدية والايمان، والقيم والفضائل الاخلاقية، والارض وما تعنيه من تعلق بها وبالوطن”، وداعيا الى “اثبات الوجود وتأكيد الحضور الوطني للموحدين من خلال المشاركة بفعالية في الاستحقاقات الدستورية وعدم التمنع واللامبالاة”. كما شدد على “اهمية التعالي على اي اختلاف والعمل معا لجمع الشمل لتثبيت وحدة الجبل بكل مكوناته”.