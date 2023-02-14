شيخ العقل: لمتابعة مسيرة الرئيس الشهيد.. وإنقاذ الوطن من المحن

استذكر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في ذكرى استشهاده، تلك المسيرة التي “تميزت بإنجازات سياسية وإنمائية وتربوية واجتماعية ساهمت في نهضة الوطن، بدءًا بتوقيع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان ولا يزال دستورًا يحفظ حقوق الطوائف وأبنائها مع الحاجة لتطبيق باقي مندرجاته، وفي ترسيخ أسس الوحدة الوطنية بالتعاون مع القيادات المخلصة وبناء جسور المحبة مع الدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة وغيرها من الإنجازات التي سُجّلت له حتى تاريخ الاستشهاد”.

وإذ دعا في تصريح بالمناسبة، “جميع المخلصين لمتابعة مسيرة الرئيس الشهيد”، دعا إلى “الحفاظ على الوطن والعمل الجاد لإنقاذه من المحن التي يمر بها ومن وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية الخانقة التي تلقي بأعبائها على أبنائه على نحو خطير وغير مسبوق”.

كما نوّه شيخ العقل في هذا المجال “بالمبادرات الرامية لملء الفراغ الرئاسي”، مؤكداً “أن ذلك يمثل المدخل الطبيعي للحلول المنتظرة واستكمال مسيرة نهوض الوطن من كبوته واستعادة ثقة أبنائه والعالم به”.