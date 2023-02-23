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شيخ العقل: لوضع حد للانتهاكات المستمرة للعدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

منذ 39 دقيقة
شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز سامي أبي المنى

شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز سامي أبي المنى

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هنأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية”، متوجها إلى “المملكة قيادة وشعبا بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، على ما حققته من إنجازات وطنية وإسلامية وعربية ودولية ستبقى راسخة ومتجذرة للحاضر والمستقبل. كما ستبقى حاضرة في ضمير الشعوب التي وقفت بجانبها، ومنها لبنان إبان المحن والمراحل القاسية التي مر بها”.

من جهة ثانية، شجب أبي المنى “العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس الفلسطينية، الذي سقط جراءه عشرات الشهداء والجرحى”، داعيا “المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى وضع حد للانتهاكات المستمرة للعدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل والمقدسات العربية والإسلامية”.

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