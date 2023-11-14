شيخ العقل يبحث التهديدات الإسرائيلية للبنان.. ويستنكر استهداف الإعلاميين

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن، وجرى البحث بعدد من المواضيع المطروحة، ولا سيما تلك المتعلقة بالتهديدات الإسرائيلية للبنان والمشاورات التي تقوم بها الكتلة والحزب التقدمي الاشتراكي حيال الأخطار المحتملة.

وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على “أهمية مواجهة التحديات الراهنة بالتضامن الداخلي والالتفاف حول المؤسسات الأمنية ولا سيما الجيش اللبناني وتدعيم مجلسه القيادي العسكري على نحو مكتمل، في ظل الواقع الأمني الاستثنائي راهنًا”.

كذلك استقبل مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر وتركز البحث على قضايا تربوية عامة ضمن عمل الوزارة راهنًا.

ومن زوّار شيخ العقل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وجرى تناول قضايا روحية وإسلامية، إضافة إلى الخطر الداهم في الجنوب والتضامن الداخلي المطلوب.

من جهة ثانية، أصدر المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز بيانًا، استنكر فيه “الاستهدافات المباشرة والمتعمّدة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين في جنوب لبنان وتهديد سلامتهم، في محاولة لثنيهم عن فضح ارتكاباتهم وكشف اعتداءاتهم على المدنيين واستهدافهم القرى الآمنة”.

وأعرب البيان، عن “تقدير شيخ العقل سامي أبي المنى للجسم الإعلامي عمومًا والذي يعمل في ظروف أمنية ومعيشية صعبة جدًا وللتضحيات التي يقدّمها، في سبيل الحفاظ على رسالة هذه المهنة وأمانتها وكواحدة من مميزات الوطن الأساسية”.