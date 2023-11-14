الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 14 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شيخ العقل يبحث التهديدات الإسرائيلية للبنان.. ويستنكر استهداف الإعلاميين

منذ 3 دقائق
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى

شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى

A A A
طباعة المقال

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن، وجرى البحث بعدد من المواضيع المطروحة، ولا سيما تلك المتعلقة بالتهديدات الإسرائيلية للبنان والمشاورات التي تقوم بها الكتلة والحزب التقدمي الاشتراكي حيال الأخطار المحتملة.

وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على “أهمية مواجهة التحديات الراهنة بالتضامن الداخلي والالتفاف حول المؤسسات الأمنية ولا سيما الجيش اللبناني وتدعيم مجلسه القيادي العسكري على نحو مكتمل، في ظل الواقع الأمني الاستثنائي راهنًا”.

كذلك استقبل مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر وتركز البحث على قضايا تربوية عامة ضمن عمل الوزارة راهنًا.

ومن زوّار شيخ العقل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وجرى تناول قضايا روحية وإسلامية، إضافة إلى الخطر الداهم في الجنوب والتضامن الداخلي المطلوب.

من جهة ثانية، أصدر المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز بيانًا، استنكر فيه “الاستهدافات المباشرة والمتعمّدة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين في جنوب لبنان وتهديد سلامتهم، في محاولة لثنيهم عن فضح ارتكاباتهم وكشف اعتداءاتهم على المدنيين واستهدافهم القرى الآمنة”.

وأعرب البيان، عن “تقدير شيخ العقل سامي أبي المنى للجسم الإعلامي عمومًا والذي يعمل في ظروف أمنية ومعيشية صعبة جدًا وللتضحيات التي يقدّمها، في سبيل الحفاظ على رسالة هذه المهنة وأمانتها وكواحدة من مميزات الوطن الأساسية”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء عباس ابراهيم
    ابراهيم: الكيان الغاصب يرفض منطق النطق بالحق
    الدفاع المدني اللبناني يحاول إطفاء النيران في الأحراش وبساتين الزيتون عند الحدود اللبنانية (الجزيرة - أرشيفية)
    رسمٌ بياني.. وزارة الزراعة تُوثّق الحرائق التي افتعلها العدو في الجنوب
    وزير العدل هنري خوري
    خوري عن إقرار "الاستراتيجية الوطنية للمرأة": خير دليل على أننا نقوى على الأزمات

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
    أليكس لوبانوف أحد الأسرى الإسرائيليين عند حركة حماس
    تفاصيل هامة عن صفقة التبادل المرتقبة في غزة.. ما هي "معادلة الـ35"؟
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟