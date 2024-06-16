شيخ العقل يدعو لوحدة الوطن وحماية الدستور في خطبة عيد الأضحى

دعا شيخ العقل، لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، اليوم الأحد، لوحدة الوطن وحماية الدستور في خطبة عيد الأضحى.

وقال أب المنى إننا “نواجهُ اليومَ حالةً من القلق على المصير وأنّ الواجبَ الوطنيَّ والأخلاقيّ يقضي بالترفُّعِ عن المناكفات، ترفُّعاً عن مصلحةٍ هنا ومصلحةٍ هناك، وتلاقياً على المصلحة الوطنية العليا؛ رأفةً بالشعب المُعاني وحمايةً للدولة والدستور، وقبل أن يحصلَ الانهيارُ الكليّ. داعياً للاجتماع على كلمةٍ سَواء والترفُّع عن المقاصد الطائفية وازدواجية الولاء، للخروج من نفق التجاذب الداخليِّ المظلم إلى رحاب التقارب الوطنيِّ المطلوب، ومن أتون الحربِ المدمِّرة في فلسطينَ وجنوبِ لبنان إلى واحةِ الانتصار والأمن والسلام.

وأمّ شيخ العقل الصلاة صبيحة عيد الأضحى المبارك في مجلس مقام المرحوم الشيخ أبي حسين شبلي أبي المنى في شانيه، بمشاركة شخصيات روحية واجتماعية وقضائية ومن أعضاء المجلس المذهبي ومديريتي المجلس ومشيخة العقل.