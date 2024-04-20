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شيخ العقل يعزي سفير عمان في لبنان بضحايا السيول في السلطنة

منذ 12 دقيقة
شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى

شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى

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أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، اتصالًا هاتفيًا بسفير سلطنة عمان في لبنان، د. أحمد محمود سعيدي، حيث قدّم تعازيه الحارة لحكومة وشعب عمان، ولأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم جرّاء السيول والأمطار الغزيرة.

وعبّر شيخ العقل عن تضامنه وتعاطفه التام مع هذه الكارثة، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين وداعيًا لتجاوز هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.

وأدت الأمطار الغزيرة والسيول في سلطنة عمان إلى مصرع 18 شخصا بينهم 10 من طلاب المدارس، وفقدان 3 أشخاص، في حين أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع عدد قتلى الأمطار في مناطق بالبلاد إلى 55 شخصا.

وقد قررت السلطات العمانية تعليق العمل في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في منشآت القطاع الخاص في 5 محافظات شمالي البلاد، بينها مسندم والبريمي، بسبب تطورات الحالة الجوية.

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