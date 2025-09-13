شيخ العقل يلتقي خلف الحبتور.. إليكم ما دار بينهما

إلتقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى رجل الأعمال الإماراتي السيد خلف الحبتور، على رأس وفد من مجموعته رافقه القاضي الشيخ خلدون عريمط، وذلك بحضور رجل الاعمال الشيخ كميل سري الدين، امين سر المجلس المذهبي المحامي رائد النجار، رئيس اللجنة الدينية الشيخ عصمت الجردي، الشيخ سامي عبد الخالق ومستشاري مشيخة العقل الشيخين د. رمزي سري الدين والإعلامي عامر زين الدين، مدير مشيخة العقل الاستاذ ريان حسن والسيد نظام حاطوم.

واثناء اللقاء اعرب السيد الحبتور عن “امتنانه وشكره لسماحة شيخ العقل على ما كتبه عنه حسن سابقاً وعلى حفاوة الاستقبال وصدق المودة”، مبديا “تفاؤله بعودة لبنان إلى سابق عهده، والانطلاق به على السكة الصحيحة من الإصلاح والسيادة والاستقرار والازدهار، وبما يعزز الثقة ويشجع على الاستثمار”، ومنوها “بالطائفة الدرزية التي هي طائفة كرم ومعروف، والتي تربطنا بها والجبل عموماً وبالعديد من ابنائه علاقات وثيقة تمتد عبر التاريخ”.

بالمقابل، رحب سماحة شيخ العقل بالسيد الحبتور في “دارته، وهي دارة كل المخلصين من العرب وأصدقاء لبنان، مشيراً الى ان السيد الحبتور هو احد كبار هؤلاء الاصدقاء المخلصين، الذين يعوّل وطننا عليهم، للنهوض به وتعزيز ثقة العالم به حاضراً ومستقبلاً”.