شيخ العقل يلتقي ميناسيان: التعاون مطلوب بين المسؤولين جميعاً

شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان على “أهمية التضامن الوطني والتنسيق الروحي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتحديات المصيرية التي تواجهه، من تهديدات عسكرية على الحدود وأزمات داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية، تقتضي من الجميع وعي دقة المرحلة وإيثار المصلحة العليا على ما عداها، والنظر الى ما يحصن البلاد ويصون الدستور ويدعم المؤسسات”.

وأكد ابي المنى وميناسيان عقب لقائهما في دار الطائفة الدرزية في بيروت “التعاون المطلوب بين المسؤولين جميعا، من اجل التوصل الى تفاهمات وطنية، لمعالجة القضايا العالقة، والسعي الجدّي لإنهاء الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية، والعمل لاستعادة الثقة المفقودة، من اجل وضع البلد على سكة الحل المطلوب والانفراج المنشود”.

كما أكد شيخ العقل والبطريرك على “التواصل الدائم فيما بين المرجعيات الروحية وبذل الممكن، لتعزيز الايمان الروحي وصون المرتكزات والقيم والمبادئ التي هي أساس مميزات الوطن وضمان وجوده”.

ورافق البطريرك ميناسيان: الاب كارو طانيوسيان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري، في حضور المشايخ عضوي المجلس المذهبي سامي عبد الخالق ومحمد غنام والمستشارين الإداري رمزي سري الدين وعامر زين الدين، المدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض ومدير مشيخة العقل ريان حسن.

كما التقى الشيخ ابي المنى منقسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم البحث في عدد من القضايا والمواضيع العامة المطروحة وموقف الأمم المتحدة منها.

واكدت فرونتيسكا “موقف الامم المتحدة في الوقوف الى جانب لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها، للحفاظ على البلد في ظل المصاعب والازمات القاسية التي يمر بها، لا سيما حيال الأوضاع المضطربة على الحدود مع اسرائيل والازمات الداخلية بمختلف مستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان توفير الاستقرار”.

كما شددت فرونتسكا على “أهمية تفعيل التشاور الداخلي بين الجهات السياسية كافة ودعم التوصل الى اتفاق على القضايا الأساسية فيما بينها، للحفاظ على الدولة والمؤسسات، وفي تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والجهات المانحة، لتطوير المشاريع التي تساهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي”.

ومن زوار الشيخ أبي المنى وفد ضم: مدير عام وزارة الثقافة علي الصمد، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، مستشارة وزير المالية عليا عباس، برفقة الأمير طارق آل ناصر الدين، وجرى البحث في قضايا عامة وتلك المتصلة بمهام الوزارات.

واستقبل وفدا من كلية التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية في عبيه، ضم: مدير الكلية طعان أبو مطر، والمدير السابق أسامة غبار، يوسف عجيب، وليد الشعار والشيخ رمزي سري الدين، وقد وضع الوفد الشيخ في واقع الكلية ونشاطها، فيما أبدى شيخ العقل اهتماما بدعمها وتطويرها.

وكان شيخ العقل التقى في دارته في شانيه وفدا نيابيا وبلديا مشتركا من قضاء عاليه، ضم النائبين راجي السعد ونزيه متى وممثل عن النائب أكرم شهيب، ورؤساء بلديات في منطقة جرد عاليه وإدارة جمعية “اليد الخضراء”، للبحث في مشاريع إنمائية متعلقة بحاجات القرى والبلدات في القضاء.

كما استقبل المستشار في نقابة أصحاب الحضانات عبد الله غانم، الذي شرح واقع النقابة، والسعي لتعديل بعض البنود الخاصة بها.

واستقبل أيضا الاديبة والكاتبة غريد الشيخ محمد، برفقة حكمت بشنق، وبحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار، قدّمت لشيخ العقل مجموعة قيّمة من كتبها الصادرة عن دار النخبة والمعجم في “اللغو والنحو والصرف والاعراب والضبط”.