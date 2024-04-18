شيخ العقل يلتقي وفد "جبهة العمل الاسلامي"

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت منسق عام “جبهة العمل الاسلامي” الشيخ زهير الجعيد، برفقة وفد ضم الشيخين حسام رحال وشريف توتيو، وجرى تناول قضايا اسلامية وعامة.

كما استقبل مدير عام الجلسات واللجان في مجلس النواب الباحث والمؤرخ رياض غنام وصالح زهر الدين، وقد شكر غنام لأبي المنى مناسبة تكريمه من قبل اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي بتوجيهاته الاحد الماضي في دميت، وقدم له كتابه “وثائق سياسية من تاريخ المقاطعات اللبنانية 1707-1873”.

كذلك استقبل المقدم في الامن العام مازن نصر الله وشقيقه منح نصر الله، والشاعر وجدي عبد الصمد.

ومن زوّار شيخ العقل وفد من رابطة العمل الاجتماعي عرض له قضايا متصلة بأعمال الرابطة.

كما استقبل رئيس لجنة وقف بيروت اكرم الزهيري.

واستقبل الشيخ ابي المنى في دارته في شانيه الشيخ اسماعيل الهادي من الأردن ونجله أكتم الهادي، برفقة قريبهما الشيخ ابو يحيى سليم عبد الخالق.

كذلك استقبل رئيس قسم الـ IT في الصليب الأحمر اللبناني شاهين حمزة، وأجرى اتصالاً هاتفياً بأمين عام الصليب الأحمر جورج كتاني، لشكره على مساهمة الصليب الاحمر في تزويد مشروع البئر الارتوازية في بلدته “شانيه” بألواح الطاقة الشمسية والاطمئنان الى صحته.

واستقبل الشيخ شرف عز الدين والشيخ يوسف عز الدين من جبل السماق في سوريا، برفقة الشيخ ايمن الدنف ونجله الشيخ بهاء.