الخميس 29 محرم 1447 ﻫ - 24 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شيخ عقل الدروز في لبنان: لن نسمح بالفتنة في السويداء ونسعى للمصالحة

منذ 11 دقيقة
شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى

شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى

A A A
طباعة المقال

شدّد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، على رفض الفتنة الطائفية في محافظة السويداء جنوب سوريا، مؤكداً السعي نحو التهدئة والمصالحة.

وقال أبي المنى، خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت اليوم الخميس: “لن نسمح بفتنة درزية ـ سنية في السويداء أو في محيطها، ونسعى جاهدين لتحقيق المصالحة”، مضيفاً: “لن ندخل في السياسة اليوم، حرصاً على إنجاح مساعي التهدئة”.

وتابع: “نحن معنيون بتحمل المسؤولية الإنسانية على الأقل، بالوقوف إلى جانب أهلنا في السويداء”.

وأعلن أبي المنى إطلاق حملة إنسانية واسعة، موجهاً “نداءً عاجلاً من أجل بلسمة جروح السويداء”

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الصحة العامة
    وزارة الصحة: قتيل في الغارة على عيتا الشعب
    سجن - تعبيرية
    بجرائم سرقة وتشكيل عصابات… استقصاء بيروت توقف مطلوبين!
    رئيس الحكومة نواف سلام في باريس
    ماكرون يستقبل نواف سلام في الإليزيه

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية والمغتربين السابق عبدالله بوحبيب
    وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هل ينجح بري في تثبيت معادلة "السلاح مقابل السيادة"؟
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    باراك للمسؤولين اللبنانيين: دولتكم لم تلتزم بجدية بأي مخطط واضح حتى الساعة!