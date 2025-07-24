شيخ عقل الدروز في لبنان: لن نسمح بالفتنة في السويداء ونسعى للمصالحة

شدّد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، على رفض الفتنة الطائفية في محافظة السويداء جنوب سوريا، مؤكداً السعي نحو التهدئة والمصالحة.

وقال أبي المنى، خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت اليوم الخميس: “لن نسمح بفتنة درزية ـ سنية في السويداء أو في محيطها، ونسعى جاهدين لتحقيق المصالحة”، مضيفاً: “لن ندخل في السياسة اليوم، حرصاً على إنجاح مساعي التهدئة”.

وتابع: “نحن معنيون بتحمل المسؤولية الإنسانية على الأقل، بالوقوف إلى جانب أهلنا في السويداء”.

وأعلن أبي المنى إطلاق حملة إنسانية واسعة، موجهاً “نداءً عاجلاً من أجل بلسمة جروح السويداء”