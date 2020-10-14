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شينكر يبدي اهتماماً خاصاً بطرح الراعي حول الحياد ​

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 10:17 مساءً
شينكر زار البطريرك الراعي برفقة السفيرة الاميركية دوروسي شيا

شينكر زار البطريرك الراعي برفقة السفيرة الاميركية دوروسي شيا

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زار وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دافيد شينكر، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم مساء، في بكركي وعرضا معاً إلى جانب السفيرة الأميركية دوروس شيا الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

ووفقا لبيان وزعه بكركي أعرب شينكر عن اهتمام خاص بطرح البطريرك الراعي حول حياد لبنان الناشط، واستمع من البطريرك الى عرض مفصل حوله”.

وبحث شينكر مع البطريرك الراعي “مسألة المحادثات حول ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل التي استهلت اليوم، وإلى موضوع الحكومة الجديدة، حيث أكد شنكر أنّ ما يهم الولايات المتحدة هو تشكيل حكومة فاعلة شفافة تقدم الخدمات الاساسية إلى الشعب اللبناني بغض النظر عن اسم رئيسها. وأكد شنكر استمرار الدعم الأميركي للبنان ووقوف الولايات المتحدة الى جانب الشعب اللبناني في حاجاته الملحة”.

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