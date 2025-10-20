الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
صائب سلام يزور مفتي الجمهورية ويشدّد على الوحدة الوطنية واحترام الاستحقاقات الدستورية

منذ 36 دقيقة
زار رئيس الحكومة السابق صائب تمام سلام مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، في لقاء تناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والشؤون العامة للبلد.

 

وأكد سلام بعد اللقاء أن دار الفتوى تمثّل مرجعية وطنية تجمع كل اللبنانيين، داعيًا إلى مواكبة الاستحقاقات بوحدة وطنية، خصوصًا في المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان على الصعد كافة. وأضاف: “دار الفتوى ليست فقط مرجعية دينية، بل أيضًا وطنية تقدم النصيحة وتتخذ الموقف الوطني”.

 

وعند سؤاله عن ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، شدّد سلام على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكدًا أن اللقاء مع سماحة المفتي تناول هذا الموضوع، وأنه سيتخذ موقفه بشأن ترشحه في الوقت المناسب.

 

كما لفت إلى أنه منفتح على زيارات جميع المرجعيات السياسية والدينية في لبنان، واعتبر هذه اللقاءات ضرورية لتعزيز الحوار الوطني والتواصل مع مختلف القوى والمكونات اللبنانية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

