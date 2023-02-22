صادق: تدخل ميقاتي في عمل القضاء مرفوض

غرّد النائب وضاح صادق عبر “تويتر” قائلًا: “لا أوافق على ما تقوم به القاضية غادة عون ولو أنه قد يكون إيجابيًا في مكانٍ ما، إنما الاستنسابية في فتح الملفّات بناءً لرغبات فريق سياسي تنتمي إليه القاضية كان واجبًا على التفتيش القضائي ومجلس القضاء ووزير العدل وضع حد لها منذ زمن”.

وختم تغريدته: “أما أن يتدخل رئيس الحكومة في عمل القضاء طالبًا من الضابطة العدلية عدم تنفيذ قرارات قضائية، فهو مدان ومرفوض. لا تعالج الفوضى القضائية التي تسببت بها السلطة إلّا باستقلال القضاء وتطهيره”.

أما أن يتدخل #رئيس_الحكومة في عمل القضاء طالبًا من الضابطة العدلية عدم تنفيذ قرارات قضائية، فهو مدان ومرفوض.

لا تعالج الفوضى القضائية التي تسببت بها السلطة إلّا باستقلال القضاء وتطهيره. ٢/٢ — Waddah Sadek – وضاح صادق (@WaddahSadek) February 22, 2023