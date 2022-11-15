صادق: حزب الله ليس بموقف قوي ولا إمكانية لتأييد فرنجية

أشار النائب “وضاح صادق”، أن “اسم النائب ميشال معوض الوحيد المطروح اليوم وسنستمر بانتخابه”، معتبرًا أن “رئيس تيار المردة “سليمان فرنجية” هو الاكثر اعتدالاً لدى الطرف الآخر، ولكن لا أعتقد أنه يملك الامكانية الاصلاحية لأنه كان جزءًا من منطومة الفساد، ومن محور أوصل البلد الى الانهيار وبالتالي لا إمكانية بتأييده”.

وأوضح صادق في حديث للـLBCI، أن “حزب الله ليس بموقف قوي جدًا، ويريد اليوم انتخاب رئيس للجمهورية ومروحته بالأسماء واسعة، وهناك واقع على مستوى البلد وحالة تغييرية تريد نهجاً جديداً بالخطاب”.

وقال: “بدأنا بلقاء الثلثاء من حوالي الـ3 أشهر، واليوم هناك حالة بين الشغور الرئاسي ودستورية الجلسات تحتّم على النواب الذين يتشاركون أهدافاً أن يوحّدوا موقفهم”.

كما رأى أن “النواب لا يمكنهم أن يستمروا بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس”، مشيرًا إلى أنه “لدينا وجهتي نظر: الاولى أنّ المجلس يجب أن يكمل عمله بشكل طبيعي، والثانية أن المجلس يجب أن ينعقد فقط لانتخاب رئيس”.