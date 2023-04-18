صادق: موقفي ثابت.. ولن أحضر جلسة اليوم

أشار النائب وضّاح صادق عبر حسابه الخاص على “تويتر”، إلى أنّه “تأكيدًا على موقفي السابق برفض التشريع بغياب رئيس للجمهورية، لن أحضر جلسة اليوم”.

وأضاف: “إنّ الكتل القادرة على الاجتماع وتأمين النصاب عندما تلتقي مصالحها على ضرورة إبقاء البلديّات التي تسيطر عليها، هي نفسها من تعطّل الجلسات عندما يعود الأمر لانتخاب رئيس للبلاد الذي يشكل مدخلًا لحلّ معظم المشاكل، من البلديّات إلى غيرها”.

صادق تابع قائلًا “إنّ تأجيل الانتخابات البلدية للمرّة الثانية هو خرق لدستور الطائف، وموقفي ثابت لجهة ضرورة تطبيقه لكونه الأمر الوحيد الذي يعيد لبنان إلى السكّة الصحيحة. منذ دخولنا إلى لمجلس النيابي، نخوض معارك مع أركان السلطة، نربح بعضها ونخسر أخرى، ولكنّ الأهم أننا مستمرون في مواجهة كل المخططات التي يحاولون تنفيذها، لإبقاء سيطرتهم على البلد، خصوصًا بظلّ انفصالهم عن الواقع الذي يؤكّد أن لبنان يدخل مرحلة جديدة”.

تأكيدًا على موقفي السابق برفض التشريع بغياب رئيس للجمهورية، لن أحضر جلسة اليوم.

ان الكتل القادرة على الاجتماع وتأمين النصاب عندما تلتقي مصالحها على ضرورة إبقاء البلديّات التي تسيطر عليها، هي نفسها من تعطل الجلسات عندما يعود الأمر لانتخاب رئيس للبلاد الذي يشكل مدخلًا لحلّ معظم… — Waddah Sadek – وضاح صادق (@WaddahSadek) April 18, 2023