الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صادق: هذا أمر لن نسكت عنه

منذ 17 دقيقة
وضاح صادق

وضاح صادق

A A A
طباعة المقال

غرد النائب وضاح صادق عبر حسابه على “تويتر”: “المعلومات ترجح أن المجلس البلدي لبيروت يعرقل الموافقة على عرض نادي الأنصار لاستثمار الملعب البلدي. فبعد أن أهملته البلدية، يبقى هذا العقد الأمل الوحيد لاحيائه والمنطقة المحيطة به. إذا كانت الأسباب سياسية بهدف منع النائب نبيل بدر من الاستفادة شعبيا من احياء الملعب، يكون المجلس البلدي يثبت مجددا أنه مسيس وفاسد ولا يأبه بالمصلحة العامة لمنطقة بكاملها لأسباب واهية. هذا أمر لن نسكت عنه في حال ثبوته وهكذا تصرفات لن تمر مرور الكرام وسنواجهها بكل ما أوتينا من قوة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المدارس في لبنان
    اللجان النقابية في التعليم الرسمي: استمرار التحرك حتى تحقيق المطالب
    فتح الطرقات المقطوعة بالثلوج
    إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
    الثلوج في لبنان
    طقس مستقر كلياً يؤثر على لبنان ولا عواصف متوقعة

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
    حسن نصرالله
    انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء؟