صادق: هذا أمر لن نسكت عنه

غرد النائب وضاح صادق عبر حسابه على “تويتر”: “المعلومات ترجح أن المجلس البلدي لبيروت يعرقل الموافقة على عرض نادي الأنصار لاستثمار الملعب البلدي. فبعد أن أهملته البلدية، يبقى هذا العقد الأمل الوحيد لاحيائه والمنطقة المحيطة به. إذا كانت الأسباب سياسية بهدف منع النائب نبيل بدر من الاستفادة شعبيا من احياء الملعب، يكون المجلس البلدي يثبت مجددا أنه مسيس وفاسد ولا يأبه بالمصلحة العامة لمنطقة بكاملها لأسباب واهية. هذا أمر لن نسكت عنه في حال ثبوته وهكذا تصرفات لن تمر مرور الكرام وسنواجهها بكل ما أوتينا من قوة”.







