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صاروخ أم لغم أرضيّ.. ماذا حدث على الحدود اللبنانيّة الجنوبيّة صباحًا؟

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2023 10:59 صباحًا
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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بعد أن استفاق اللبنانيّون اليوم على خبر إطلاق صاروخ من جنوب لبنان على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وما أعقبه من ردّ إسرائيليّ بقصف مدفعيّ، أكد الجيش اللبنانيّ عدم إطلاق أي صواريخ من الجنوب اليوم.

في هذا السياق أيضًا، أفاد مصدر في “اليونيفيل” لـ “العربية”، بأنّ القوات الدوليّة العاملة في الجنوب لم ترصد إطلاق أيّ صواريخ من لبنان حتى الآن، مرجّحة أنّ الأصوات التي سمعت على الحدود هي عبارة عن انفجار لغم قديم.

بدورها، نقلت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي عن مسؤول عسكريّ على الحدود اللبنانية، أنّه لم يتم إطلاق صاروخ من لبنان، مشيرًا إلى أنّ ما جرى هو انفجار لغم أرضي قديم.

كذلك أشار جيش العدو الإسرائيلي إلى أنّه لم يرصد تحركات غير عادية على جانبه من الحدود مع لبنان، قائلًا إنّه علم بوقوع انفجار على الجانب اللبناني من الحدود بالقرب من قرية الغجر.

يأتي ذلك بعد أن أفيد صباحًا بإطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية، وتحديدًا محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري في الجنوب، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أشارت المعلومات إلى أنّ جيش العدو ردّ بإطلاق قذيفتين مدفعيتين، سطقتا في سهل المجيدة.

يشار إلى أنّ هذه التطورات جاءت بعد أيام على نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منظومة القبة الحديدية على الحدود اللبنانية وقطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، الإثنين، أن الإجراء جاء تحسبًا لإطلاق صواريخ من الجبهتين، على إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الإذاعة إنّ “المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لإمكانية رد فعل الفصائل الفلسطينية في غزة ولبنان، كعلامة على التضامن مع مخيم جنين للاجئين”.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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