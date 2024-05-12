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صاروخ "عماد مغنية" يصيب موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في مزارع شبعا

منذ 31 دقيقة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا بعد ظهر (الأحد 12-5-2024) انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ الثقيلة الجديدة (عماد مغنية) وأصابوه إصابة مباشرة.

وامس السبت، شن مقاتلو حزب الله عدة عمليات تجاه مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، واعترفت إسرائيل بخسائر واندلاع حرائق بسبب تلك الهجمات، كما انقطعت الكهرباء عن عدد من الأحياء بسبب استهداف خط رئيسي للإمداد.

وأوضح حزب الله أن هجماته استهدفت منطقة المطلة وموقع راميا العسكري وجل العلام، كما طالت الهجمات مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

وقال الحزب إن مقاتليه قصفوا -فجر اليوم- مبنى يتمركز فيه جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلّة، واستهدفوا موقع راميا وتحصيناته وحاميته، والتجهيزات ‏التجسّسية في موقع جلّ العلام. كما قصف الحزب بالصواريخ موقعي رويسة القرن والسمّاقة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

في المقابل، ذكرت صحيفة هآرتس أن الكهرباء انقطعت اليوم في عدد من أحياء مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل بسبب صاروخ أصاب خطا رئيسيا.

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