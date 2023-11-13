الأثنين 29 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 13 نوفمبر 2023 |
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صاروخ مضاد للدبابات من لبنان يوقع إصابات.. وجيش الإحتلال يرد

منذ دقيقتين
الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

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كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الاثنين، عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى، شمال إسرائيل، مشيرة إلى الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن “حزب الله تبنى إطلاق الصاروخ المضاد للدبابات، الذي استهدف منطقة بلدة نتؤى الإسرائيلية في الجليل الأعلى، مما أدى إلى تسجيل إصابات”.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، إنه “نفذ هجومًا على أهداف إرهابية في لبنان”.

وأضاف الجيش، أن “طائرات حربية استهدفت عددا من البنى التحتية الإرهابية والمواقع العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية، ردا على عمليات إطلاق في اليوم الأخير”.

ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها، وفق القوات الإسرائيلية “البنى التحتية الإرهابية والمجمعات التي تم فيها تخزين أسلحة مختلفة، ومقر العمليات الذي يستخدمه التنظيم”.

 

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