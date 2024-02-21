الأربعاء 11 شعبان 1445 ﻫ - 21 فبراير 2024 |
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صاروخ من حزب الله يصيب أحد أهم المصانع الإسرائيلية في "ميتولا"

منذ 6 دقائق
عنصر تابع لحزب الله

عنصر تابع لحزب الله

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة مصنع تعبئة فواكه في بلدة ميتولا شمال إسرائيل، إثر صاروخ موجه أطلقه حزب الله من جنوب لبنان، خلف أضرارا فيه.

وقال كوبي كاتز، الرئيس التنفيذي لشركة التعبئة: “الشعور ليس جيدا، نحن غير قادرين على استعادة المصنع”.

وأشار إلى أن “فاكهة ميتولة” من أهم المصانع في إسرائيل، فهو يزود إسرائيل والجيش بالفواكه ويعتبر مصنعا أساسيا”.

هذا وأعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، تنفيذ 10 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي “بالأسلحة الصاروخية والمناسبة”، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

من ناحيته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 3 مراكز قيادية عملياتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال “قصفنا بالمدفعية مواقع في عيتا الشعب والضهيرة جنوبي لبنان، لإزالة التهديدات”.

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