الأحد 5 شوال 1445 ﻫ - 14 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صاروخ ينفجر قرب مكتب لمخابرات الجيش.. هذه آخر مستجدات الجبهة الجنوبية

منذ 12 دقيقة
A A A
طباعة المقال

شهدت قرى وبلدات القطاع الشرقي في جنوب لبنان، ليلة عنيفة من الاعتداءات الإسرائيلية استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

ففي قضاء مرجعيون، شن العدو الاسرائيلي غارات عنيفة على الخيام وكفركلا والعديسة، كما استهدف حولا ووادي السلوقي ومحيط دير ميماس ومجرى نهر الليطاني بقصف مدفعي عنيف.

وإبان الإعتداءات التي حصلت، تمّ تسجيل وقوع عدد من الاصابات وارتقاء شهيد من جراء الغارة على الخيام.

ووسط التوتر، فقد حلق الطيران الحربي المعادي بشكل كثيف فوق الأراضي اللبنانية، فيما انفجرت صواريخ اعتراضية في الأجواء.

كذلك، سجل انفجار صاروخ قرب مكتب مخابرات مرجعيون في بلدة جديدة مرجعيون، وقالت الوكالة “الوطنية للإعلام” إن العناصر العسكرية نجت بأعجوبة، حيث تسبب الصاروخ بأضرار مادية جسيمة في المكان والمنازل المجاورة.

    المزيد من أخبار لبنان

    السفير غملوش لرؤساء الأحزاب: توقفوا عن حقن النفوس وان لم تستطيعوا فاعتزلوا
    "القوات" في صيدا تدعو الى التحقق من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
    شركة طيران الشرق الأوسط تعدل في جدول رحلاتها

    الأكثر قراءة

    السفارة الأمريكية في بيروت
    تحذير عاجل من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا جاء فيه؟
    من داخل إحدى المشافي اللبنانية
    انتشار جرثومة في لبنان: تحذيرات وتوجيهات طبية للمواطنين
    المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
    أولى خطوات الرد الإيراني بدأت.. والجيش الإسرائيلي يتوعد طهران!