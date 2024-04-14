صاروخ ينفجر قرب مكتب لمخابرات الجيش.. هذه آخر مستجدات الجبهة الجنوبية

شهدت قرى وبلدات القطاع الشرقي في جنوب لبنان، ليلة عنيفة من الاعتداءات الإسرائيلية استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

ففي قضاء مرجعيون، شن العدو الاسرائيلي غارات عنيفة على الخيام وكفركلا والعديسة، كما استهدف حولا ووادي السلوقي ومحيط دير ميماس ومجرى نهر الليطاني بقصف مدفعي عنيف.

وإبان الإعتداءات التي حصلت، تمّ تسجيل وقوع عدد من الاصابات وارتقاء شهيد من جراء الغارة على الخيام.

ووسط التوتر، فقد حلق الطيران الحربي المعادي بشكل كثيف فوق الأراضي اللبنانية، فيما انفجرت صواريخ اعتراضية في الأجواء.

كذلك، سجل انفجار صاروخ قرب مكتب مخابرات مرجعيون في بلدة جديدة مرجعيون، وقالت الوكالة “الوطنية للإعلام” إن العناصر العسكرية نجت بأعجوبة، حيث تسبب الصاروخ بأضرار مادية جسيمة في المكان والمنازل المجاورة.