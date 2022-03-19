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صافي كالو: السلطة متورطة بانفجار المرفأ.. و”١٤ اذار” تعرضت للخيانة

19 - مارس - 2022
آخر تحديث: 19 - مارس - 2022 11:53 مساءً
صافي كالو

صافي كالو

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اعتبر صافي كالو الممثل السياسي لرجل الأعمال “بهاء الحريري” أن ابرز عناوين مشروعنا الإقتصادي: إعادة الشفافية, العدالة, تحقيق الإزدهار, النمو المتوازن, إستراتيجية شاملة للصحة والكهرباء, إعادة هيكلة القطاع العام, تحفيز القطاع الخاص.

وتابع كالو خلال حديث لـ”عالبرنامج” على قناة الجديد، أن الهدف من زيارة ضريح الرئيس رفيق الحريري كان لإحياء ذكرى جميلة في تاريخ لبنان هي 14 اذار 2005 التي تعرضت للخيانة من خلال التحالف الرباعي.

واكد أن “نحن لا نريد ان نكون بمواجهة مع سعد الحريري بل نركز على تكملة مسار الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

واضاف “لو كان هناك صدق منذ البداية في التعاطي بموضوع الإستراتيجية الدفاعية ومواقف ثابتة لعلاجها لما وصلنا الى ما نحن فيه الان”.

واشار إلى أن “حزب الله شارك في الحكومات المتعاقبة وبالتالي هو امام حلّين اما انه يعرف بالفساد “ومطنّش” واما لا يعرف ويجهل ذلك وفي الحالتين هو مسؤول”.

واوضح أنه “غبي من يصدق نظرية الصدفة في انفجار المرفأ والسلطة متورطة بالإنفجار عن علم او جهل”.

وتابع أن “موقف بهاء الحريري من بشار الأسد ليس موقفا ايجابيا وهو يجب ان يكون موقف كل شخص يملك حسا قليلا من الإنسانية”.

وقال “زرت النائب وليد جنبلاط لأنه على تواصل دائم مع بهاء الحريري وجنبلاط كان “يشكي من الوضع” دائما لبهاء، ولم اذهب الى اللقاء مع جنبلاط حاملا اي طرح وجنبلاط انسحب من اللقاء لانه كان مريضا والطرف الذي كان عليه ان يحترم قول “المجالس بالأمانات” لم يحترمه”.

وتابع “لقائي مع وليد جنبلاط كان قبل أزمة سعد الحريري في السعودية واتحدى الطرف الاخر ان يخرج ويقول غير ذلك”.

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